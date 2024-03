In Consiglio comunale la variante al Piano di governo del territorio

La variante al Piano di governo del territorio, preliminare all'appalto della futura tangenziale di Olgiate Comasco, arriva in Consiglio comunale.

Variante al Pgt

Il Consiglio comunale è convocato per la serata di venerdì 15 marzo, con inizio alle 20.45. Sarà l'occasione per trattare appunto la variante al Piano di governo del territorio, atto formale indispensabile per far ripartire l'iter della tangenziale alla strada statale Briantea. Come è noto, infatti, l'impasse emerso la scorsa estate aveva visto Regione Lombardia contestare la procedura semplificata seguita dall’Amministrazione provinciale, quella che lo scorso luglio aveva portato all’accordo di programma tra la stessa Provincia e i Comuni di Olgiate Comasco e Beregazzo con Figliaro per il finanziamento, la progettazione e l’esecuzione del tratto stradale di collegamento tra via Repubblica e la provinciale Lomazzo - Bizzarone. Da qui l'esigenza di una variante al Pgt per inserire proprio il tracciato del primo lotto della variante di Olgiate Comasco.

Il problema, la soluzione e i tempi sempre più lunghi

Il nuovo tracciato esclude l’attraversamento dell’area dell’ex forno di incenerimento (per cui era stata prevista onerosa bonifica, fonte di duro contrasto tra i Comuni del Consorzio dell’inceneritore, al punto da costringere il Comune di Olgiate Comasco a fare retromarcia). Per sciogliere il nodo, avanti con una variante ordinaria comunale così da inserire il tracciato nel Pgt olgiatese. Successivamente, si arriverà a un nuovo accordo di programma. E l’apertura del cantiere (annunciata per la primavera del 2024...) rischia di slittare alla primavera dell'anno prossimo.

L'ordine del giorno

All'ordine del giorno del Consiglio comunale di venerdì sera, anche le modifiche e le integrazioni al vigente regolamento dell'asilo nido comunale. Inoltre, esame e approvazione di un utilizzo dal fondo di riserva.