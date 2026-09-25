In contromano investe una bimba di 4 anni e scappa: identificato

Gli agenti della Polizia Locale hanno rintracciato e identificato l'uomo, un 24enne pakistano che stava viaggiando su una bici elettrica

Il Comando di Polizia Locale di Cantù ha identificato il presunto autore dell’investimento di una bambina di 4 anni, avvenuto intorno a mezzogiorno di sabato 19 settembre in via Matteotti, all’altezza dell’intersezione con Salita Camuzio.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale canturina nel corso degli accertamenti, il conducente di una bicicletta elettrica, proveniente da via Milano, si sarebbe immesso in via Matteotti percorrendola in senso contrario a quello consentito. Giunto in prossimità dell’intersezione con Salita Camuzio, avrebbe investito la bambina. Presente sul posto anche la madre del minore che ha assistito all’accaduto.

L’incidente e l’allontanamento

Immediatamente dopo la collisione, il conducente si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro. La bambina, a seguito dell’incidente, è stata invece trasportata al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso.

L’attività investigativa avviata subito dopo l’incidente dagli agenti del Comando, anche attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, ha consentito di ricostruire gli spostamenti del soggetto e di identificarlo.

Identificato un rider di 24 anni

Si tratta di un cittadino pakistano di 24 anni, domiciliato a Cantù e impiegato come rider, che al momento dei era impegnato nell’attività di consegna.

Nei confronti dell’uomo sono state elevate le prime contestazioni per essersi allontanato dal sinistro e per la circolazione in senso contrario a quello consentito all’interno della zona a traffico limitato.

Accertamenti ancora in corso

L’attività del Comando di Polizia Locale di Cantù è tuttora in corso al fine di completare la ricostruzione dell’accaduto e definire compiutamente tutti i profili di responsabilità connessi all’episodio.