In corso devastante incendio in via Monte Grappa, evacuate intere famiglie

Le fiamme si sono propagate da un'abitazione del centro paese.

A Ponte Lambro un’abitazione del centro, in via Monte Grappa, risulta avvolta dalle fiamme. Sul posto stanno intervenendo i mezzi dei Vigili del fuoco provenienti da più parti del territorio

Le fiamme si sarebbero propagate da un camino

Imponente incendio in pieno centro a Ponte Lambro nella sera di oggi, giovedì 27 novembre. In via Monte Grappa è in fiamme un’abitazione all’interno di una corte. Da una prima ricostruzione pare che il rogo si sia propagato da un camino. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che stanno operando ormai da ore per cercare di fermare le fiamme.

Evacuati i residenti anche delle abitazioni vicine

Al momento non sembrano esserci feriti, ma i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine intervenute sul posto stanno provvedendo a far evacuare le famiglie della corte interessata, ma anche quelle delle case accanto per paura di intossicazioni. Imponente lo spiegamento di forze: in supporto ai pompieri di Erba sono giunti mezzi anche da Lomazzo.