In cucina con Acqua San Bernardo: primo appuntamento con Zambrotta e lo chef stellato Zecchin

In Cucina con S.Bernardo debutta oggi in diretta Instagram. L’idea è quella di avvicinare alcuni grandi chef italiani a personaggi dello sport e dello spettacolo che, insieme, cucineranno delle sane e deliziose ricette con un ingrediente speciale: Acqua S. Bernardo.

“Tutti potranno seguire direttamente dal profili social di S.Bernardo cosa succede dietro i fornelli dei Vip e tutti sono invitati a seguire la live cucinando insieme a noi – dice Antonio Biella, direttore di Acqua S.Bernardo – Questa iniziativa nasce per dimostrare vicinanza e sostegno al mondo della ristorazione che non sta certo vivendo un momento semplice. Noi da sempre crediamo che “Ogni Goccia Conta” e questa iniziativa va proprio in questa direzione. Un grazie speciale dunque agli chef che hanno scelto di giocare con noi e ai personaggi che hanno voluto mettersi alla prova”.

Gli appuntamenti: oggi Zambrotta e lo chef stellato Zecchin

Si inizia oggi alle ore 18.30 in diretta live sulla pagina Instagram di Acqua S.Bernardo con il campione del mondo di calcio Gianluca Zambrotta, che cucinerà insieme con lo chef stellato Luca Zecchin del Ristorante Guido da Costigliole un piatto della tradizione italiana, dal titolo “Giovedì Gnocchi” che prevede ingredienti semplici e genuini, come farina, verdure e… Acqua S.Bernardo! Si prosegue poi mercoledì 27 maggio con la diretta della showgirl Melissa Satta, che preparerà secondo le indicazioni dello chef Matteo Morra, dell’omonimo ristorante piemontese, un piatto vegan. Si rinnova così la collaborazione con la cucina d’alta gamma che ha già rappresentato Acqua S.Bernardo anche al Salone del Mobile che si è svolto lo scorso autunno a Shanghai. Presto verranno svelate le date delle altre puntate, trasmesse sempre via social e dei nomi dei protagonisti.