Ieri pomeriggio, martedì 24 aprile 2021, alcuni escursionisti hanno sentito grida di aiuto provenire dalla Ferrata del Venticinquennale, ai Corni di Canzo e allora hanno avvisato il 112.

In difficoltà ai Corni di Canzo: uomo salvato dal soccorso Alpino

La centrale ha subito attivato il Soccorso alpino, Stazione del Triangolo Lariano della XIX Delegazione Cnsas. I tecnici sono partiti con il mezzo fuoristrada e sono arrivati a Pianezzo, dove poi hanno proseguito a piedi. Giunti alla base della ferrata, hanno visto un uomo più in alto e quindi lo hanno raggiunto. Si tratta di un signore di 64 anni di Barzanò (provincia di Lecco) che aveva deciso di intraprendere da solo la salita ma poi si è trovato in difficoltà. I tecnici lo hanno messo in sicurezza con imbragatura e casco e poi lo hanno calato per un centinaio di metri fino alla base del canalone. Infine, lo hanno accompagnato al rifugio e poi a valle. L'intervento è cominciato poco prima delle 15.30 ed è finito alle 19.