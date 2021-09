In difficoltà nel lago: uomo salvato dai Vigili del Fuoco in Viale Geno

In difficoltà nel lago: soccorritori intervenuti nella serata di ieri, sabato 4 settembre, in Viale Geno, in città.

In difficoltà nel lago: uomo salvato dai Vigili del Fuoco

E' successo intorno alle 23:20 circa, quando è stata segnalata la presenza di un uomo che chiedeva aiuto in acqua, nel lago, nella zona del pontile di viale Geno. Immediato l'intervento dei soccorsi: il personale dei Vigili del fuoco della prima partenza di via Valleggio, specializzato in soccorso acquatico, si è tuffato per recuperare l'uomo in difficoltà e riportarlo a riva. Lì è stato visitato dai sanitari del 118 e portato in ospedale per accertamenti. Sul posto è giunto anche il personale della Polizia di Stato.