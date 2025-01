Attimi di paura a Cantù nella mattina di oggi, martedì 14 gennaio 2024: in fiamme il tetto di un'abitazione.

In fiamme il tetto di una casa: pompieri sul posto

A prendere fuoco è stato il tetto di una casa che sorge in via Monte Generoso. Sul posto sono impegnati i Vigili del fuoco della sede centrale di Como, del distaccamento di Cantù e di Erba per un totale di sei mezzi di soccorso.