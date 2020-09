In fiamme la lavastoviglie, Vigili del fuoco ad Albese

Intervento dei Vigili del fuoco questa sera, poco dopo le 21, ad Albese con Cassano.

Vigili del fuoco in azione ad Albese

Intervento dei Vigili del fuoco poco dopo le 21 ad Albese con Cassano: è successo in via Europa per un principio di incendio di una lavastoviglie in una cucina. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco di Erba ha permesso la limitazione della propagazione dell’incendio. Non ci sarebbero feriti.