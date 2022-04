A Villa Guardia

Poco dopo le 18.

In fiamme un veicolo di proprietà di un apicoltore. È successo oggi, mercoledì 27 aprile 2022, a Villa Guardia.

In fiamme l’auto di un apicoltore: coinvolte alcune api

L’episodio è avvenuto in via Santa Caterina, poco dopo le 18. L’apicoltore era arrivato nel campo di proprietà da pochi minuti. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile. Il veicolo risulta danneggiato dall’incendio, coinvolte nelle fiamme anche alcune api, anche se fortunatamente la maggior parte sono state tratte in salvo. Non si segnalano feriti.