L'episodio

Intorno alle 16 di oggi.

Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Como è intervenuta nel pomeriggio di oggi, martedì 12 aprile 2022, per l'incendio di un cassone container di carta.

In fiamme un cassone container di carta

L'episodio è avvenuto intorno alle 16, in via Ratti nel Comune di Montano Lucino. In corso le indagini per ricostruire l'innesco. Fortunatamente non si segnalano feriti.