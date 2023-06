In fiamme una baracca in legno: intervengono i Vigili del fuoco. E' successo ieri sera, domenica 25 giugno, intorno alle 20.45, nei boschi tra Alzate e Verzago.

Restano ignote le cause dello scoppio dell'incendio che ieri sera, domenica 25 giugno, intorno alle 20.45, ha riguardato una baracca in legno nei boschi tra Alzate e Verzago. Sul luogo del rogo sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù unitamente ai volontari della Protezione civile allo scopo di limitare i danni alla vegetazione. L'intervento di spegnimento delle fiamme sarebbe durato alcune ore. Non ci sarebbero persone coinvolte nel rogo.