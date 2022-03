L'Incendio

Intorno alle 10 di oggi.

L'episodio è avvenuto questa mattina, 16 marzo 2022, a Colverde.

In fiamme una catasta di legno a Colverde

I Vigili del fuoco del Comando di Como sono stati impegnati con tre squadre in via Roccolo. A prendere fuoco, intorno alle 10, è stata una catasta di legno. Non si segnalano feriti. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'innesco.