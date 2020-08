“In Lombardia non c’è il mare ma…”: è boom di iscritti per il gruppo Facebook creato da una erbese

Più di 4mila iscritti in pochi giorni. E’ un vero record quello del gruppo Facebook “In Lombardia non c’è il mare ma…”, aperto sabato 1° agosto da Betty Aquaro, volto e nome noto a Erba per l’impegno in politica, nel sociale e soprattutto a favore della sua amata Crevenna.

“In Lombardia non c’è il mare ma…”: è boom di iscritti

Il gruppo è un luogo virtuale dove ognuno può postare scatti dai propri luoghi del cuore lombardi, meglio se poco conosciuti, da cui prendere spunto per qualche gita fuori porta.

“La mia ‘battaglia per la Lombardia’ è iniziata quasi per caso – ha raccontato al Giornale di Erba – Ci sono rimasta molto male quando i lombardi sono stati attaccati dalle altre regioni, trattati come untori indesiderati. Perché i lombardi sono responsabili e hanno sempre aiutato tutti: non si sognerebbero certo di andare in giro malati e il fatto di essere rifiutati mi ha dato molto fastidio”.

L’intervista integrale sul Giornale di Erba da sabato 8 agosto 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui