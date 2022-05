In memoria della maestra Paola Catelli borse di studio e un giardino dedicato

Olgiate Comasco

Il canto degli alunni della primaria di via San Gerardo ha coinvolto e commosso.

In memoria della maestra Paola Catelli cerimonia toccante ed entusiasmante, per la partecipazione degli alunni, alla scuola primaria "Vittorino da Feltre" di Olgiate Comasco.

In memoria di una maestra legatissima ai suoi bimbi e alle colleghe

C'erano le colleghe di anni di lavoro bellissimi, gli alunni delle classi terze della scuola primaria di via San Gerardo, i collaboratori scolastici, il sindaco Simone Moretti, il vicesindaco Paola Vercellini e Mariella Bernasconi, consigliere comunale. Soprattutto c'era il marito di Paola, Giuseppe Alvaro, che ha trasmesso tutto l'amore che la compianta moglie, deceduta nel 2020, aveva per gli scolari e la natura. Significativamente, la volontà del marito e della famiglia è stata quella di dare vita a una borsa di studio, stimolando gli allievi a creare disegni dedicati proprio all'ambiente.

Un logo trasformato in targa di perenne dedica

La creatività degli alunni è stata applaudita, in particolare al momentod ella premiazione dei tre vincitori: Linda Biagiolo (terza A), Navleen Singh (terza B), Michelangelo Scarfò (terza C). Hanno ricevuto una medaglia e una confezione di matite acquerellabili. Inoltre, hanno permesso alla propria classe di ricevere un buono per l’acquisto di materiale o sussidi didattici da utilizzare in aula. Su scelta della Commissione del premio, intonato da tutti i presenti il canto “Ci vuole un fiore ” (musica di Sergio Endrigo e parole di Gianni Rodari). Dalla fantasia degli alunni, dai loro disegni, è poi stata realizzata una targa commemorativa, una sorta di ideale dedica del giardino a tutto ciò che la maestra Paola manifestava con la sua sensibilità ambientale. Sabato, sul Giornale di Olgiate, troverà spazio un approfondito articolo con fotografie e interventi dei protagonisti.