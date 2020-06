In pensione la prima dipendente di Service 24, vent’anni di servizio nella società

In pensione la prima dipendente di Service 24. Assunta nel 1999, Giovanna Marelli ha infatti lasciato ufficialmente l’azienda lo scorso 31 maggio.

In pensione dopo oltre 20 anni in Service 24

Vent’anni e più sempre al suo posto. Dalle origini della società – ovvero nell’anno 1999 – a oggi, con il termine del 31 maggio a rappresentare il traguardo verso quella pensione che, all’atto della sua assunzione, non era nemmeno un pensiero da considerare. Allora, Giovanna Marelli residente a Lipomo, aveva 41 anni e, il 9 dicembre, fu assunta come prima dipendente della Service 24 con mansioni amministrative, tecniche, di segreteria “e tutto il resto a seguire”.

“Eravamo in due, il presidente e io”, ricorda pensando all’avvio di quella che all’epoca era un’autentica sfida lanciata dai tre comuni fondatori (Tavernerio, Lipomo e Montorfano) e che oggi, invece, è diventata la principale realtà pubblica del settore in provincia di Como. Allora la piattaforma di Tavernerio era in costruzione, così come lo era una comune coscienza ambientale. Oggi il clima è tutto differente, e alla gestione di questo servizio strategico lavorano ben 35 persone. Il resto è attualità, con l’ingresso nella compagine societaria di Mariano Comense, Carugo e Arosio a delineare il futuro tutto da scrivere di una società che vuole crescere. Questo, anche nel solco di chi, per limiti d’età, si appresta a lasciarla.