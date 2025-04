La comunità pastorale di Bulgarograsso e Guanzate in preghiera per papa Francesco.

Preghiera per papa Francesco

Dopo l’annuncio della morte di papa Francesco, la comunità pastorale di Guanzate e Bulgarograsso si è prontamente attivata per organizzare momenti di preghiera e raccoglimento, seguendo i sussidi e le indicazioni liturgiche proposte dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Fin da subito, le comunità parrocchiali hanno voluto manifestare la propria vicinanza spirituale e riconoscenza per il pontificato di papa Francesco, dedicando veglie e preghiere comunitarie. In particolare, nella serata di lunedì 21 il rosario meditato in chiesa a Bulgarograsso e, nella serata di martedì 22 aprile, la veglia di preghiera nella chiesa parrocchiale di Guanzate, durante la quale i fedeli hanno meditato sui testi e sulle parole che il Santo Padre ha donato alla Chiesa in questi anni.

Messa a Bulgarograsso

Seguendo poi le indicazioni dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, la comunità pastorale ha deciso di celebrare una messa di suffragio per papa Francesco, che si terrà giovedì 24 aprile alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Bulgarograsso. Sarà un’occasione di raccoglimento e fede, nella quale affidare al Signore l’anima del Santo Padre e ringraziare per il suo prezioso servizio alla Chiesa universale. La comunità pastorale invita tutti i fedeli a partecipare a questo momento di preghiera e comunione.