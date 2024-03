In secca il lago del parco del Lura: i Volontari del Lario salvano rane e pesci

Sin da questa mattina i Volontari del Lario sono impegnati nell'operazione di ripristino del normale livello dell'acqua al laghetto del parco del Lura sul territorio di Cermenate.

Cosa è successo

Per cause ancora da chiarire e non riconducibili alla siccità (ha piovuto copiosamente nell'ultimo mese) il laghetto in questione è risultato in secca, con così poca acqua da mettere a rischio la vita della fauna ittica e degli anfibi che lo popolano. Così i Volontari del Lario sono interventi con la loro autobotte da 14mila litri per cercare di far tornare alla normalità il livello dell'acqua.

L'operazione sta impegnando i volontari sin da questa mattina e si protrarrà, con tutta probabilità, fino a questa sera.