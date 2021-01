In tanti alla Colma di Sormano per una giornata sulla neve

Una domenica sulla neve, nella bellezza degli spazi della Colma di Sormano. In tanti oggi, domenica 10 gennaio, hanno raggiunto Sormano per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento.

Le immagini della webcam dell’osservatorio di Sormano

Complice la bella giornata di sole, in tanti hanno “preso d’assalto” la Colma per un po’ di svago. Già dal mattino famiglie e ragazzi hanno raggiunto la località di Sormano, completamente innevata dalle precipitazioni degli scorsi giorni. A testimoniare l’afflusso le immagini della webcam dell’Osservatorio della Colma, che ha fotografato il via vai di auto e persone.