Inadempienze nella gestione del centro tennis, il Tribunale dà ragione alle scelte del Comune

Confermata la linea del Comune di Olgiate Comasco sulla rescissione della convenzione per la gestione del centro tennistico di via Malvisino.

Un caso spinoso

La questione si trascina da anni, con l'effetto negativo di bloccare il centro sportivo di via Malvisino. Palazzo Volta ha contestato inadempienze nella gestione dei tre campi da tennis (due in terra rossa, più quello coperto e con superficie sintetica). Gestione affidata a Tennis Invictus e avviata il 13 novembre 2012, con scadenza era per il 2027. In particolare, il Comune ha contestato il mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico, l’applicazione delle tariffe senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale, il degrado dell’impianto. Versione differente, invece, sempre sostenuta dal gestore, anche facendo riferimento agli anni di pandemia e a nessun aiuto ricevuto. La palla, quindi, è passata al tribunale. E ora a parlare è la sentenza.

La sentenza

Tutto scritto nella sentenza numero 76/2025 pubblicata il 4 febbraio scorso. Il Tribunale di Como, ha rigettato le domande (danno economico) poste da Asd Tennis Invictus nei confronti del Comune. Ha accertato e dichiarato la risoluzione del contratto di concessione per il grave inadempimento appunto ascrivibile alla stessa Asd Tennis Invictus. Condannata Asd Tennis Invictus a rifondere il Comune di Olgiate Comasco per le spese processuali. Rigettate anche le richieste economiche del Comune nei confronti del gestore.

La soddisfazione del sindaco

"Sono contento che la linea del Comune sia stata confermata dal Tribunale - spiega il sindaco Simone Moretti - La rescissione della convenzione, a causa di inadempienze del gestore del centro tennistico, è stata la scelta giusta. A noi, come Amministrazione comunale, ma anche alla cittadinanza, ciò che interessa è che questo centro sportivo torni a essere aperto, a funzionare, soprattutto in un momento d'oro come quello che sta vivendo il tennis italiano".

Il futuro: subito un open day

Già prima di carnevale (23 febbraio) o subito dopo, il Comune organizzerà un open day al centro tennistico di via Malvisino. "Apriremo le porte e, successivamente, ascolteremo le proposte che potranno esserci relativamente al centro tennistico. Il nostro intento è che i tre campi tornino a funzionare. La prima ipotesi è che si possa sistemare il centro attraverso un bando per gli impianti sportivi, consegnandolo poi chiavi in mano al futuro gestore. Con la certezza di mantenere la vocazione al gioco del tennis. La seconda strada potrebbe essere quella di future decisioni di chi lo gestirà, magari per inserire un campo da padel ed eventualmente sostituire il fondo del campo in erba sintetica. Ovviamente faremo una manifestazione pubblica, con l'obiettivo di rilanciare il centro tennistico".