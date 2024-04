Inalano monossido di carbonio, famiglia finisce al Pronto soccorso

Un’intera famiglia di Bregnano all’ospedale per aver inalato il monossido di carbonio. Al Pronto soccorso, sabato sera, sono stati portati per accertamenti anche i volontari che hanno raggiunto l’abitazione di via De Amicis.

Inalano monossido di carbonio: una bimba la prima a non star bene

I genitori, e i loro due bambini – di 3 e di 8 anni – hanno inalato il gas. E’ stata la bambina la prima a non stare bene. I genitori, non appena se ne sono resi conto, hanno chiamato i soccorsi. Un’ambulanza e l’auto medica hanno raggiunto l’abitazione. L’equipe medico sanitaria, non sapendo le cause del malore, è entrata nell’appartamento ed è rimasta a prestare i primi soccorsi alla famiglia. Poco dopo però hanno accusato anche i volontari loro alcuni sintomi riconducibili al monossido. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno effettuato le indagini. La causa è riconducibile a un gusto alla caldaia. La situazione è comunque subito rientrata. La famiglia e i volontari sono stati subito trasportati all’ospedale, ma sono stati dimessi in serata. Giusto il tempo di sottoporsi a dei controlli.