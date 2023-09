Inaugurata la Fiera zootecnica: taglio del nastro per l'edizione 2023 della storica manifestazione

Fiera secolare della Madonna di Rogoredo: inaugurata questa mattina, lunedì 11 settembre, la Fiera zootecnica 2023. La rassegna zootecnica rappresenta il cuore della Fiera ed esprime in modo esemplare la ricchezza del territorio che ancora è capace di investire nelle sue antiche radici rurali.

Taglio del nastro per la Fiera zootecnica 2023

A tagliare il nastro dell'edizione 2023 della Fiera zootecnica, nella mattinata di oggi, il presidente della Bcc ingegner Giovanni Pontiggia con Fortunato Trezzi, presidente Coldiretti Como-Lecco; Rodolfo Mazzucotelli, direttore Coldiretti Como-Lecco, il consigliere regionale Angelo Orsenigo e il parroco don Lodovico Colombo. A introdurre la cerimonia è stato proprio il sacerdote, che ha tenuto un momento di preghiera e benedizione. All'intervento del sacerdote è seguito quello di Trezzi:

"L'inaugurazione di questa mostra è legata anche alle festività della nascita della Beata Vergine di Rogoredo: infatti, i valori della terra si fondano a quelli della dottrina della chiesa. Il lavoro degli agricoltori rappresenta il futuro: a questo, infatti, è strettamente legato anche il cibo. A oggi, oltre un miliardo e mezzo di persone soffre la fame: come Coldiretti è continuo l'impegno per portare anche a questi paesi in difficoltà gli strumenti affinché si evitino le sofferenze. Questo evento, oggi, mostra che il nostro tipo di agricoltura, è quello sostenibile, quello di grande valore. E mostra ancora una volta il legame con la terra, la tradizione e il territorio".

A seguire l'intervento dell'ingegner Pontiggia.

"Più delle parole, in questa sede sono i fatti a dimostrare l'importanza di questa fiera, che va difesa e sostenuto. Quest'anno in modo particolare si è visto come il paese, di fronte anche a difficoltà istituzionali, ha saputo reagire. Importantissima è stata la sinergia tra il commissario Domenico Roncagli, la banca, la parrocchia, la Pro loco e i dirigenti comunali. E da domattina saremo al lavoro per garantire edizioni sempre migliori di questa storica manifestazione, importantissima per il nostro territorio. Alzate deve recuperare il senso di comunità".

Anche per quest’edizione della Fiera zootecnica è confermata la presenza di circa un centinaio di capi di bestiame, principalmente bovino, che parteciperanno al tradizionale concorso zootecnico. All’interno dell’area è stata inoltre allestita un’esposizione di mezzi agricoli storici.

Per l'edizione 2023 i premi verranno messi in palio dalla Bcc Brianza e Laghi. A tutti i partecipanti alla rassegna zootecnica sarà consegnato un riconoscimento da parte del comitato organizzatore per l’impegno nella partecipazione.

È previsto un concorso a premi suddiviso in tre categorie: allevatori, macellai, commercianti. Al vincitore di ogni categoria sarà assegnato un trofeo. È previsto, inoltre, un trofeo che verrà assegnato al miglior soggetto di tutta la rassegna zootecnica e che verrà assegnato definitivamente a chi lo vincerà per tre anni.

Il trofeo rappresentante la Torre civica che verrà assegnato al miglior soggetto, sarà dedicato ai compianti Fulvio e Marco Meroni.

Novità di questa edizione è l'assegnazione del "Premio fedeltà" che verrà conferito all’allevatore, commerciante o macellaio che da più anni è presente alla fiera zootecnica in modo continuativo.

La Fiera secolare si chiuderà questa sera, lunedì 11 settembre: dalle 21, spettacolo con la band Cardiovascolari organizzato dalla Pro loco nell'ambito del Fuorifiera e e "Fontane danzanti", dalle 22.15.