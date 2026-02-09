Ad Inverigo inaugurata la mensa della scuola secondaria di primo grado Filippo Meda. Tanti gli ospiti presenti tra cui l’onorevole Nicola Molteni.

Realizzata con i fondi del Pnrr

Un ambiente moderno, luminoso e funzionale, realizzato grazie ai fondi del Pnrr, pensato per rendere più piacevole il momento del pranzo e favorire la socialità tra i ragazzi. Questa è la nuova mensa scolastica della scuola secondaria Filippo Meda di Inverigo. La mensa è operativa da inizio anno scolastico, ma è stata inaugurata sabato 7 febbraio. Un intervento nato dall’ascolto delle esigenze espresse dalla scuola e dalle famiglie, che da tempo chiedevano uno spazio adeguato per la refezione. Quella richiesta è diventata realtà: la nuova mensa migliora in modo concreto la qualità degli ambienti scolastici e rende più semplice l’organizzazione quotidiana, confermando quanto sia importante investire sulla scuola e sul benessere dei giovani.

Tanti ospiti presenti

In occasione del taglio del nastro tanti sono stati gli ospiti presenti. Oltre al sindaco Francesco Vincenzi, agli assessori e ai consiglieri comunali, erano presenti il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, il consigliere regionale Angelo Orsenigo, il vicepresidente della Provincia di Como e sindaco di Mariano Comense Giovanni Alberti, il presidente del Parco Valle Lambro Marco Ciceri, il parroco don Alessandro Colombo, il maresciallo Gianfranco Mastroianni e poi chiaramente la dirigente scolastica Clotilde Esposito e i rappresentanti della commissione mensa e del consiglio d’istituto.

“Investire nel futuro”

Soddisfatto il sindaco Vincenzi: