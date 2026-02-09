Taglio del nastro

Inaugurata la mensa della scuola secondaria

Tanti gli ospiti presenti tra cui l'onorevole Nicola Molteni.

Inaugurata la mensa della scuola secondaria

Inverigo · 09/02/2026 alle 19:42

di

Ad Inverigo inaugurata la mensa della scuola secondaria di primo grado Filippo Meda. Tanti gli ospiti presenti tra cui l’onorevole Nicola Molteni.

Realizzata con i fondi del Pnrr

Un ambiente moderno, luminoso e funzionale, realizzato grazie ai fondi del Pnrr, pensato per rendere più piacevole il momento del pranzo e favorire la socialità tra i ragazzi. Questa è la nuova mensa scolastica della scuola secondaria Filippo Meda di Inverigo. La mensa è operativa da inizio anno scolastico, ma è stata inaugurata sabato 7 febbraio. Un intervento nato dall’ascolto delle esigenze espresse dalla scuola e dalle famiglie, che da tempo chiedevano uno spazio adeguato per la refezione. Quella richiesta è diventata realtà: la nuova mensa migliora in modo concreto la qualità degli ambienti scolastici e rende più semplice l’organizzazione quotidiana, confermando quanto sia importante investire sulla scuola e sul benessere dei giovani.

Tanti ospiti presenti

In occasione del taglio del nastro tanti sono stati gli ospiti presenti. Oltre al sindaco Francesco Vincenzi, agli assessori e ai consiglieri comunali, erano presenti il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, il consigliere regionale Angelo Orsenigo, il vicepresidente della Provincia di Como e sindaco di Mariano Comense Giovanni Alberti, il presidente del Parco Valle Lambro Marco Ciceri, il parroco don Alessandro Colombo, il maresciallo Gianfranco Mastroianni e poi chiaramente la dirigente scolastica Clotilde Esposito e i rappresentanti della commissione mensa e del consiglio d’istituto.

Inverigo: inaugurata la nuova mensa
Inverigo: inaugurata la nuova mensa

“Investire nel futuro”

Soddisfatto il sindaco Vincenzi:

“L’opera non rappresenta solo un intervento edilizio, ma una scelta precisa di politica pubblica: investire sulla scuola, sul benessere degli studenti e sulla qualità dei servizi educativi significa investire sul futuro della nostra comunità – afferma – L’intervento nasce dall’ascolto: dare risposta alle esigenze mostrate da genitori e personale scolastico significa riconoscere che il momento del pranzo non è un momento marginale, ma un’occasione di socialità e crescita”.

Tu cosa ne pensi?