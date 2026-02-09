Ad Inverigo inaugurata la mensa della scuola secondaria di primo grado Filippo Meda. Tanti gli ospiti presenti tra cui l’onorevole Nicola Molteni.
Realizzata con i fondi del Pnrr
Tanti ospiti presenti
In occasione del taglio del nastro tanti sono stati gli ospiti presenti. Oltre al sindaco Francesco Vincenzi, agli assessori e ai consiglieri comunali, erano presenti il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, il consigliere regionale Angelo Orsenigo, il vicepresidente della Provincia di Como e sindaco di Mariano Comense Giovanni Alberti, il presidente del Parco Valle Lambro Marco Ciceri, il parroco don Alessandro Colombo, il maresciallo Gianfranco Mastroianni e poi chiaramente la dirigente scolastica Clotilde Esposito e i rappresentanti della commissione mensa e del consiglio d’istituto.
“Investire nel futuro”
Soddisfatto il sindaco Vincenzi:
“L’opera non rappresenta solo un intervento edilizio, ma una scelta precisa di politica pubblica: investire sulla scuola, sul benessere degli studenti e sulla qualità dei servizi educativi significa investire sul futuro della nostra comunità – afferma – L’intervento nasce dall’ascolto: dare risposta alle esigenze mostrate da genitori e personale scolastico significa riconoscere che il momento del pranzo non è un momento marginale, ma un’occasione di socialità e crescita”.