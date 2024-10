Inaugurata la mostra di Corbetta a Palazzo Pirelli

Inaugurata la mostra del fotografo Luigi Corbetta a Palazzo Pirelli: potrà essere visitata fino a martedì 29 ottobre, in mostra allo Spazio Eventi sono esposte un centinaio di opere.

Alla cerimonia inaugurale di ieri mattina, lunedì 14 ottobre, sono intervenuti anche l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, che ha promosso l’evento, l’assessore ai Servizi Sociali di Albavilla Angela Bartesaghi e il Consigliere regionale Sergio Gaddi (Forza Italia) che ha sottolineato la capacità di Luigi Corbetta di “mettere la propria anima e il proprio percorso interiore nelle sue fotografie attraverso la sperimentazione di tecniche analogiche. Così la fotografia diventa arte”. Presenti alla manifestazione anche numerosi compaesani del fotografo.

Luigi Corbetta, fotografo di Albavilla, ha appena celebrato i cinquant'anni di carriera: classe 1949, inizia a fotografare all’inizio degli anni Settanta mentre lavora per una delle più importanti agenzie fotografiche, la svizzera Brunner&Co. Ha collaborato con molti fotografi e ha esposto in numerose mostre fotografiche in Italia e all’estero, ha vinto un primo premio Kodak "Le stagioni del ritratto" ed è stato scelto dal Fondo Internazionale per la Fotografia (Fiof) come ambasciatore per la fotografia italiana. È stato per alcuni anni fotografo ufficiale a Venezia della Reale Associazione “Bucintoro” per le regate storiche.

La mostra potrà essere visitata fino a martedì 29 ottobre nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 18 e venerdì dalle 9 alle 13. Ingresso libero.