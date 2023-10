Inaugurata la pumptrack, Lurate Caccivio va in bici.... e in monopattino e in skateboard

La pumptrack di Lurate Caccivio si presenta: taglio del nastro e una grande festa per adulti e bambini.

Ecco la pumptrack

Il progetto nasce all’interno della prima edizione del bilancio partecipativo ed è diventato reale in seguito alla votazione popolare avvenuta il 4 dicembre. La realizzazione, nel parco della scuola media, è avvenuta ad agosto per un importo complessivo di 85.000 euro: 70.000 del budget previsto e altri 15.000 che l’Amministrazione ha deciso di aggiungere per gli impianti di illuminazione e dell’acqua. La pista è lunga 95 metri, larga 2, con gobbe da 50 centimetri. Il fondo è costituito da asfalto ed è stato creato da una ditta specializzata nella realizzazione di questo tipo di piste. "Questo semestre invernale sarà un periodo di prova, ci aspettiamo un utilizzo pomeridiano dal lunedì al venerdì, mentre stiamo pensando a un’apertura più ampia durante il week-end - spiega il consigliere Antonino Spoto - La gestione della pista è affidata a Nunzio Peri e ad alcuni ragazzi, gli stessi che hanno presentato il progetto". Chi vuole avere informazioni sull’utilizzo della pista può recarsi in Municipio o scrivere a info.pumptrackluratecaccivio@gmail.com. "L’esperimento del bilancio è partito nel migliore dei modi: un’idea lanciata dai cittadini, scelta dai cittadini, è stata realizzata. Ma la partecipazione non si ferma qui, perché anche buona parte della gestione sarà in mano a genitori e ragazzi che frequenteranno l’area. Non dobbiamo demordere, di fronte a qualche cattivo esempio, nel credere al concetto di responsabilizzazione. Sono sicuro che i ragazzi sentiranno quest’opera come “loro” e, pertanto, sono speranzoso nella loro voglia di tutelarla e curarla nel migliore dei modi". L'inaugurazione è avvenuta ieri, sabato 14 ottobre, nel parco della scuola media.