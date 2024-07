Inaugurate le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Sono state inaugurate questa mattina le prime colonnine di ricarica dei veicoli elettrici sul suolo pubblico del Comune di Olgiate Comasco.

Due stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Le due stazioni di ricarica Atlante, della potenza di 22 Kw e 60 Kw, sono state installate in via Antelami, nel parcheggio dietro all’ufficio postale. Al taglio del nastro erano presenti per il Comune di Olgiate Comasco il sindaco Simone Moretti, la vicesindaco Paola Vercellini e l’assessore alla Transizione ecologica Renato Spina. Per l’Automobile Club Como il presidente Enrico Gelpi, il consigliere Enrico Guggiari e il direttore Roberto Conforti. Per Atlante Italia il Ceo Gabriele Tuccillo.

Infrastrutture green

Al fine di agevolare l’utilizzo delle infrastrutture green e di incentivare lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile, i cittadini residenti del Comune di Olgiate Comasco e i soci Aci potranno usufruire del servizio di ricarica a tariffe agevolate.

Lo sconto e come beneficiarne

Per beneficiare dello sconto sarà sufficiente scaricare sul proprio dispositivo la App myAtlante, registrarsi inserendo i propri dati e inviare richiesta ad Aci Como. L’installazione delle colonnine di ricarica, effettuata ad opera dell’Ati Atlante-Cicalese Impianti, aziende specializzate nello sviluppo, installazione e gestione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, è frutto dell’adesione del Comune di Olgiate Comasco al progetto RicaricAci ideato dall’Automobile Club Como che, al fine di agevolare lo sviluppo capillare nei Comuni della provincia di Como della rete di ricarica dei veicoli a trazione elettrica e ibrida plug-in (senza gravare sulla finanza pubblica) e la mobilità sostenibile, ha perseguito l’ambizioso progetto di installare stazioni di ricarica per veicoli elettrici presso il Comune di Como e i Comuni sede di delegazioni Aci sul territorio.

L'impegno di Aci

“Il Progetto RicaricAci - afferma il presidente Aci Como Enrico Gelpi - è il primo in Italia della Federazione Aci e mira a promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica attraverso un’azione concreta che diventi modello di best practice replicabile in altri territori attraverso gli Automobile Club locali e a offrire un servizio di ricarica a tutti i cittadini in punti strategici e riconoscibili delle città senza gravare sulla finanza pubblica, generando un vero e proprio network di ricarica green a controllo pubblico”. Entusiasta il sindaco Simone Moretti: “Ringrazio Aci Como per la sottoscrizione di questo importante e prezioso accordo di collaborazione, che ha permesso di inaugurare questa mattina le prime colonnine di ricarica per le macchine elettriche su suolo pubblico, in una zona strategica come il parcheggio retrostante l'ufficio postale in via Antelami. Oggi inauguriamo avendo avuto anche conferma delle agevolazioni per i cittadini di Olgiate Comasco e dei soci Aci. Ringrazio il presidente Enrico Gelpi, il direttore Roberto Conforti per la sempre preziosa collaborazione e il gruppo Atlante per il prezioso e, permettetemi, elegante lavoro realizzato. Buon lavoro a tutti e non ci resta che invitare i cittadini possessori di autoveicoli elettrici a ricaricare a Olgiate grazie a RicaricAci, avendo a disposizione due tipi di colonnine”.

La sinergia

“L’inaugurazione di oggi testimonia come le sinergie tra realtà come Aci, Atlante e le Amministrazioni locali possano risultare determinanti nel promuovere e facilitare il dialogo tra settore privato e pubbliche amministrazioni, contribuendo ad accelerare la transizione verso una mobilità più sostenibile per il nostro territorio. Grazie al progetto RicaricAci, i soci Aci e i residenti del Comune di Olgiate Comasco potranno usufruire di un servizio di ricarica rapida capillare, accessibile e con scontistiche dedicate - ha commentato Gabriele Tuccillo, Ceo Atlante Italia - Questo grande interesse da parte dei Comuni verso l’iniziativa RicaricAci portata avanti dall’Automobile Club Como dimostra l’importanza che la mobilità elettrica sta assumendo nel territorio di Como e provincia e rappresenta un importante passo avanti verso la promozione di uno sviluppo sostenibile in grado di ridurre l’impatto ambientale del traffico veicolare".