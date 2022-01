Inaugurato a Erba il nuovo monumento alla Shoah

Per non dimenticare

E' stato realizzato dal Comune nel piazzale antistante l'ex Tribunale.

E' stato inaugurato a Erba oggi il monumento alla Shoah fatto realizzare dal comune di Erba nel piazzale antistante l'ex Tribunale.

Inaugurato il nuovo monumento per non dimenticare

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Veronica Airoldi, il prefetto Andrea Polichetti, le forze dell'ordine, autorità civili e religiose, consiglieri comunali e tanti cittadini. Presente anche Luciano Bassani della comunità ebraica di Milano che ha tagliato il nastro.

Il Monumento, realizzato dall'ufficio tecnico del Comune si compone di due lastre finalizzate ad evidenziare i due atteggiamenti opposti di fronte all’Olocausto, la Memoria e l’Indifferenza.

Ecco come è stato realizzato

Realizzate in materiali differenti – metallo Corten per la lastra in cui la scritta “indifferenza” risulta sfondata con retroilluminazione, e sette lastre in granito affiancate, ciascuna per una lettera della parola “memoria” – sono state inserite in due vasche in calcestruzzo che fungono da base. Tra le due vasche sono state posate lastre in pietra orizzontali ed equidistanti, a simboleggiare il binario dei treni della deportazione. Il monumento è all’interno di uno spazio recintato – ex fioriera – che consentirà al visitatore di estraniarsi e immedesimarsi nella vicenda che ha portato alla fine di tanti innocenti. Tra le lastre sono stati posizionati proiettori luminosi a segnare il cammino dei visitatori.