Inaugurato il laboratorio di scienze vinto dal Terragni grazie a Fondazione Diasorin - FOTO E VIDEO

Applausi scroscianti, interventi all'insegna dell'entusiasmo e anche dell'emozione per il taglio del nastro del nuovo laboratorio di scienze all'istituto "Terragni" di Olgiate Comasco.

Il premio

Vincitore dell’ottava edizione del concorso nazionale "Mad for Science", promosso da Fondazione Diasorin, il "Terragni" ha meritato un premio in denaro per potenziare gli ambienti dedicati alla sperimentazione scientifica nelle scuole, con l’obiettivo di stimolare l’interesse per la scienza nelle nuove generazioni attraverso un’opportunità concreta di crescita. Un laboratorio del valore di 75.000 euro, ottenuto grazie al progetto focalizzato sull'impatto ambientale dell'acido polilattico, il polimero più utilizzato nell'ambito della stampa 3d.

La cerimonia di inaugurazione

La mattina di oggi, martedì 11 febbraio, alla presenza di Fiorenzo Bongiasca (presidente della Provincia di Como), di Simone Moretti (sindaco di Olgiate Comasco), di Giuseppe Bonelli, (direttore dell'Ufficio scolastico di Como), della dirigente scolastica Laura Mauri, della professoressa Silvia Boi (team leader del progetto), della dottoressa Francesca Pasinelli (presidente della Fondazione Diasorin), del dottor Carlo Rosa (Ceo di Diasorin) e della dottoressa Roberta Bettinetti (professore ordinario di Ecologia all’Università dell’Insubria). Presenti i sindaci di Lurate Caccivio, Serena Arrighi, e il primo cittadino di Faloppio Giuseppe Prestinari. L’evento si è concluso con il tradizionale taglio del nastro, cui è seguita la presentazione del nuovo laboratorio scientifico e delle strumentazioni in dotazione, a cura degli studenti partecipanti al concorso.

"Mad for Science"

“Oggi si concretizza un altro traguardo significativo nella crescita di "Mad for Science": gli studenti del "Terragni" potranno realizzare il progetto con cui hanno vinto l’ottava edizione del Concorso, avendo a disposizione strumenti all’avanguardia che permetteranno loro di applicare le conoscenze teoriche in modo pratico e innovativo”, ha dichiarato Francesca Pasinelli, presidente di Fondazione Diasorin. “Siamo certi che questo laboratorio non sarà solo un punto di riferimento per gli studenti di oggi, ma rappresenterà anche un'opportunità preziosa per le future generazioni, permettendo loro di vivere e studiare la scienza in prima persona così da sviluppare competenze essenziali per comprendere il mondo che ci circonda e diventare cittadini consapevoli del valore della ricerca scientifica". Il premio di 75.000 euro vinto dall’istituto di via Segantini ha consentito al "Terragni" di innovare gli ambienti scolastici destinati alle attività scientifiche di laboratorio e agli studenti e professori di mettere alla prova le proprie conoscenze e abilità in un contesto di collaborazione.

L'entusiasmo della preside

“I ragazzi, guidati dai loro docenti, hanno potuto cimentarsi in un lavoro di ricerca scientifica originale. Il progetto è stato premiato dalla giuria per l’interesse del tema, i presupposti tecnici e il rigore metodologico del disegno sperimentale", ha sottolineato Laura Mauri, dirigente scolastico del "Terragni". “Ho davvero visto tutti i docenti di scienze dell’istituto collaborare, ciascuno con la propria specifica professionalità, alla riuscita del progetto. I ragazzi hanno potuto quindi mettersi in gioco nella realizzazione di qualcosa che andasse al di là dell’usuale lavoro didattico. Insieme, con impegno ed entusiasmo, è stato possibile raggiungere questo risultato”.

La soddisfazione delle docenti

La professoressa Silvia Boi, team leader del progetto vincitore, ha condiviso la valenza del concorso e di ciò che ha messo in circolo a scuola. “La partecipazione a "Mad for Science" è stata un'esperienza coinvolgente che ha permesso ai ragazzi di esplorare un nuovo modo di imparare. La scelta di affrontare questa sfida collaborando in un team composto da cinque docenti e cinque classi diverse ha richiesto molta organizzazione e molto impegno ma ha dimostrato che insieme si può raggiungere un grande risultato. Ora, grazie al nuovo laboratorio, potremo realizzare le esperienze progettate con i ragazzi e rendere la nostra didattica ancora più completa e innovativa. Sono certa che questo permetterà ai nostri studenti di avvicinarsi ancora di più alla ricerca scientifica e di apprezzarne il valore e la bellezza”.

Il Progetto primo classificato al "Mad for Science 2024"

“PLA: un futuro sostenibile?”: il progetto si focalizza sullo studio del PLA (acido polilattico), sempre più utilizzato nei processi di stampa 3D ed esplora tre possibili destini di un rifiuto di PLA, valutandone la biodegradabilità nel terreno, la compostabilità e la riciclabilità. Fondazione Diasorin, costituita nel luglio 2020 da Diasorin, è un ente senza scopo di lucro che opera nei settori dell’educazione, istruzione e formazione in ambito scientifico per sostenere giovani talenti, suscitare l’interesse dei giovani verso la scienza e promuovere la formazione degli insegnanti e la cultura scientifica. Tre i progetti al momento sostenuti dalla Fondazione: "Mad for Science", "Mad for Science for Teachers", che prevede percorsi di formazione teorica e sperimentale per gli insegnanti di scienze delle scuole vincitrici del concorso "Mad for Science" e "A tu per tu con la Ricerca", progetto di orientamento alle carriere scientifiche realizzato in collaborazione con la Fondazione Telethon.