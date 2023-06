Inaugurato il parco giochi inclusivo di Cassina Rizzardi

Inaugurato il tanto atteso parco giochi inclusivo di via Verdi, a Cassina Rizzardi.

Taglio del nastro, aperto il parco giochi inclusivo

Una festa corale questo pomeriggio, martedì 6 giugno, per l’inaugurazione del nuovo parco giochi inclusivo di via Verdi. Un progetto sentito, voluto e importante, quello messo in piedi dall’Amministrazione comunale guidata del sindaco Piergiorgio Bonino. Ne è riprova l’investimento economico - circa 80.000 euro, metà dei quali coperti da contributo regionale - e la partecipazione durante il pomeriggio di festa organizzato in occasione del taglio del nastro. Oggi, alle 17.30, erano presenti le autorità, tra cui il vicesindaco Alessandro Bellù che ha seguito in prima persona il progetto, e anche la scuola dell’infanzia con i suoi 113 alunni e le insegnanti. Non solo, moltissimi genitori hanno affollato lo spazio verde riqualificato dal Comune, senza dimenticare gli ospiti della residenza sanitaria disabili del Consorzio Impegno Sociale. Insomma, la miglior risposta per l’inaugurazione di un’area dedicata ai bambini. A tutti i bambini, anche ai meno fortunati. Il parco giochi, provvisto di percorso sensoriale e di attrezzi utilizzabili anche da chi è costretto in carrozzina, ha segnato la rinascita di uno spazio che, di fatto, è un esempio importante di impegno e di attenzione.

Un pomeriggio di festa

Bambini, genitori, insegnanti: un bel pomeriggio corale per rendere giustizia al progetto. Non solo, dopo il taglio del nastro, il momento di condivisione è proseguito con la festa di fine anno della scuola dell'infanzia. Canti, balli e tanto divertimento per salutare i compagni che, a partire dal prossimo anno, inizieranno a frequentare la scuola primaria.