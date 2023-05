Giornata speciale per Figino Serenza: oggi, sabato, 27 maggio 2023, infatti, è stato inaugurato il nuovo parco inclusivo "La Ferriera". Presenti anche il sottosegretario al Ministero dell'interno, Nicola Molteni e il consigliere regionale Pd, Angelo Orsenigo.

Inaugurato il parco inclusivo "La Ferriera"

Si tratta di un progetto realizzato dal Comune di Figino Serenza con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministero per le disabilità e Regione Lombardia. Studiato e ideato da diverso tempo, finalmente ha visto la sua nascita ed esecuzione concreta.

Non ha nascosto tutta la sua emozione, il sindaco Roberto Moscatelli: "E' una bella giornata di festa per la nostra comunità, siamo qui con lo scopo di inaugurare un parco dal valore speciale. L'area è di circa mille e 100 metri quadri, che è stata riqualificata negli ultimi mesi, grazie ad investimento del Comune e ad un contributo di Regione Lombardia, l'intervento totale ha impegnato risorse per 55mila euro (27 comunali e 28 regionali). Oltre alla riqualificazione, qui c'è un valore sociale. Questo parco inclusivo potrà essere utilizzato da tutta la cittadinanza e anche dagli utenti con disabilità. La pavimentazione è in un materiale particolare, in calcestre, resistente alle intemperie". L’area è video sorvegliata, mentre le panchine sono fatte con ferro proprio in ricordo de La Ferriera, azienda che sorgeva nella zona.

"Spazi per combattere la noia"

All'inaugurazione c'erano anche il presidente e gli utenti della Fondazione Eleonora e Lidia e i ragazzi della Comunità alloggio di via Sparta, Garibaldi Pogliani. "Questi spazi ricreativi danno la possibilità di rafforzare le relazioni tra di noi. Qui si può riposare nel corpo, nello spirito e gestire bene il nostro spazio libero, spesso la noia è un nemico grosso, soprattutto per i giovani" , ha detto don durante la benedizione., don Giacomo Cavasin. Per l'occasione è stata inaugurata anche una casetta dei libri.

Alice Radice