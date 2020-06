Inaugurato murales alla Garibaldi Pogliani. Il presidente sulla situazione Covid: “Positivi in diminuzione”

Non sono stati mesi semplici all’interno delle rsa. Il Covid, spesso, ha colpito in maniera ancora più dura queste strutture che ospitano persone particolarmente fragili. Durante l’inaugurazione del murales alla Garibaldi Pogliani (QUI I DETTAGLI), il presidente del Consiglio d’amministrazione ha sottolineato la fatica e l’impegno di tutto il personale coinvolto in questa dura battaglia.

Queste le parole di Silvano Cozza.

“Per le rsa sono stati tempi duri e difficili. Avevamo il dito puntato, bisognava stare attenti a come muoversi per non sbagliare. Al momento i positivi stanno diminuendo, sono in una sola struttura, in via Galimberti. La dottoressa Rubatta è in questo momento a colloquio con l’Ats per discutere delle riammissioni. Dopo il coronavirus non abbiamo più potuto far entrare nuovi ospiti, andando ad occupare i posti di chi veniva a mancare. Ora abbiamo 50 posti vuoti, ci stiamo informando sulle regole per poter ammettere nuove persone. I tempi saranno lunghi, sembra ci vorrà un mese dalla domanda perché verranno fatti controlli, per essere sicuri al 100% che non siano positivi. Il mio ringraziamento, oltre alla dottoressa Rubatta e alla dottoressa Grassi, va al personale sanitario: medici, infermieri, oss per il lavoro che hanno fatto. Sono stati mesi lunghi, hanno fatto più di quello che potevano fare, anche in mancanza di dispositivi di protezione che faticavamo immensamente a trovare, andando a reperirli dove era possibile. Non siamo stati aiutati al 100% in questa occasione“.