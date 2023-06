Inaugurazione partecipatissima: che bello il parco di Villa Camilla

Inaugurazione partecipatissima nella mattinata odierna, domenica 18 giugno, a Olgiate Comasco: svelato il riqualificato parco comunale di Villa Camilla.

Inaugurazione con teatro, stand e apertura dei nuovi giochi

Manifestazione ben organizzata, soprattutto aggregativa sin dalle 10 con la presenza di centinaia di cittadini e tanti bimbi. L’intervento del Comune, costato 700 mila euro, ha consegnato alla cittadinanza un parco finalmente fruibile in ogni suo angolo. Allestiti nuovi giochi, con un maxi scivolo che ha conquistato i bimbi. Realizzati camminamenti comodi e create aperture con visuale suggestiva sul Monte Generoso. Il “Teatro dei sussurri” ha coinvolto i più piccoli in modo spettacolare.

Regione al fianco del Comune

Insieme al sindaco Simone Moretti e alla Giunta, i consiglieri regionali Sergio Gaddi, Anna Dotti, Marina Cesana e Angelo Orsenigo. Soddisfazione per l’Amministrazione comunale, ringraziando la Regione per il contributo di 500 mila euro (sul totale di 1 milione e mezzo di euro spesi per riqualificare due parchi), gli uffici comunali e l’architetto Mario Bonicelli.