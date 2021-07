Incendi in Sardegna: Zoffili minacciato sul web

"Ti mando un bonifico sotto forma di coltelli pattadesi".

Volano insulti e minacce

Il deputato erbese Eugenio Zoffili è stato minacciato sul web dopo aver postato l'appello a donare per sostenere gli aiuti a favore delle comunità colpite dagli incendi in Sardegna. L'esponente della Lega, che è stato commissario regionale per il partito in terra sarda, ha condiviso sulla sua pagina Facebook l'iban per la raccolta fondi legata all'emergenza incendi promossa dalla Lega Sardegna per Salvini premier. E subito sono partiti attacchi e minacce.

"Lurido verme"

Zoffili ha promesso querele contro chi lo ha attaccato senza mezzi termini e in modo pesante sul web. In particolare l'erbese si è scagliato contro chi lo ha minacciato pesantemente. Ecco le parole: "Prepara il portafoglio che ti mando un bonifico sottoforma di coltelli pattadesi da passarti in gola lurido verme". Secca la risposta di Zoffili: "Come dice Matteo, all'odio rispondiamo con l'amore. E una querela".