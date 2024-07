Incendia un furgone per vendicarsi dell'azienda, si ustiona e finisce in ospedale

L'episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 luglio, intorno alle 15

Aveva avuto problemi personali con i titolari

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 luglio, un dipendente di un'azienda di Merone, in via Nuova Vallassina, ha voluto vendicarsi a seguito di problematiche personali avute sul posto di lavoro e ha così appiccato il fuoco a un furgone della stessa ditta. Il mezzo, parcheggiato nel piazzale dell'azienda, è stato cosparso di benzina e i gas di ritorno hanno investito l'autore del reato.

Ustioni su braccia e volto: l'uomo è stato intercettato dai carabinieri in farmacia

In preda ai dolori provocati dalle ustioni a braccia e volto, l'autore del gesto si è recato in farmacia a Lurago d'Erba per chiedere aiuto. Proprio lì è stato rintracciato dai Carabinieri del comando di Cantù. Nel frattempo è intervenuta l'ambulanza del Lariosoccorso di Erba che lo ha trasportato, dopo le prime cure, in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per ustioni di primo e secondo grado.

Si tratta di un 34enne di Giussano

L'uomo è stato identificato dalle forze dell'ordine: si tratta di A.L., 34enne di Giussano. E' stato deferito all'autorità giudiziaria a piede piede libero perché responsabile di danneggiamento di cosa altrui seguito da incendio. Sono in corso accertamenti che dovranno stabilire dove il giussanese si sia procurato l'infiammabile. Utili saranno le eventuali telecamere che hanno ripreso i momenti salienti dell'azione criminosa.