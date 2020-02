Incendio a Barni Vigili del fuoco al lavoro

Pompieri al lavoro in via Verri a Barni, in ospedale un 69enne.

Fiamme in un magazzino

Allarme a Barni, in via Verri, per l’incendio scoppiato in una corte. A causare le fiamme potrebbe essere stato un caricabatterie di un cellulare, anche se le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per fare chiarezza sull’accaduto.

Coinvolto un 69enne

Il rogo ha interessato un piccolo magazzino, che si trova all’interno di una corte e ha visto coinvolto un uomo di 69 anni. Per lui i soccorsi si sono attivati in codice giallo e l’ambulanza di Lariosoccorso lo ha trasportato all’ospedale di Erba per i dovuti controlli a causa dell’inalazione di fumo. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Erba, Canzo e Como.

