Incendio a Bregnano, colonna di fumo: mobilitati i Vigili del fuoco

Incendio a Bregnano

Un'alta colonna di fumo si è alzata da via San Francesco, a Bregnano, poco dopo le 13 di oggi, martedì 22 febbraio 2023. Da quanto è stato possibile ricostruire finora a prendere fuoco sarebbe stata una rimessa dove era parcheggiato un veicolo. Sul posto si sono immediatamente precipitati i Vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo che si sono attivati per domare le fiamme.

In via San Francesco sono state chiamate a intervenire in codice rosso anche un'ambulanza della Croce azzurra di Cadorago e un'auto medica in quanto potrebbe essere rimasta coinvolta una persona. Presente per i rilevamenti del caso anche la Polizia locale.

Le immagini dal luogo dell'incendio