È scoppiato un incendio oggi a Brenna, in via Cervino, poco dopo le 12.30. Le fiamme hanno coinvolto l'azienda Intagli Casati.

Incendio a Brenna: a fuoco un'azienda

L'incendio sarebbe nato nel deposito dell'azienda e, fortunatamente, al suo interno non vi era nessuno dei dipendenti, già in pausa pranzo. A prendere fuoco sarebbero stati alcuni macchinari, ancora in funzione, e del legname.

Sul posto si sono immediatamente precipitate 4 squadre dei Vigili del fuoco di Como e due dei distaccamenti di Erba e Cantù. Insieme a loro anche un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù e i Carabinieri. L'incendio, domato in poche decine di minuti, non ha ferito nessuno.

Alle 13.30 erano già in corso le operazioni di smaltimento fumi e calore dell'incendio e messa in sicurezza.

Il luogo dell'incendio