Incendio a Bulgarograsso, automobile divorata dalle fiamme

Uno spaventoso incendio e una vettura in parte divorata dalle fiamme a Bulgarograsso.

Automobile distrutta dalle fiamme

L'incendio è divampato questa mattina, martedì 17 ottobre, intorno alle 9.30 in via Rossini, in prossimità del civico 8. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile che hanno domato le fiamme. Ancora da chiarire le cause che hanno portato all'incendio. La circolazione stradale è stata interdetta momentaneamente durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Fortunatamente non si segnalano feriti.