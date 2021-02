L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio 2021, intorno alle 17.

Incendio a Cantù: danni ad un tetto

I Vigili del fuoco sono arrivati in via Rossini, dove hanno prontamente spento le fiamme che si erano propagate da una canna fumaria. Hanno così limitato i danni al tetto, danneggiato per circa 20 metri quadrati. Non si segnalano feriti.