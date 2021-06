Questa mattina, lunedì 14 giugno 2021, c'è stato un incendio a Cantù.

Incendio a Cantù fiamme in un silos

L'allarme è scattato in via Cesare Cattaneo. A prendere fuoco un silos con materiale ligneo, all'esterno di un'azienda che effettua laccatura di elementi di arredo. Sul posto sono arrivate quattro squadre dei Vigili del fuoco da Como e Cantù. Allertata anche la Croce Verde di Fino Mornasco, ma fortunatamente non si segnalano feriti.