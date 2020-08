Incendio a Cantù le fiamme sarebbero partite da un barbecue FOTO

In nottata c’è stato un incendio a Cantù.

Incendio a Cantù: in fiamme due auto

L’evento è successo nella frazione di Vighizzolo, in via Palestro. A prendere fuoco due auto, completamente avvolte delle fiamme mentre erano in sosta all’interno di un box doppio di circa 30 mq. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù con due squadre e quattro mezzi.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto le fiamme sarebbero state provocato da un barbecue non del tutto spento. In breve tempo le fiamme sarebbero poi divampate nel box in legno.