Incendio a Cantù nella serata di ieri, mercoledì 13 dicembre 2023.

Incendio a Cantù: sul posto quattro squadre di Vigili del fuoco

Le fiamme sono divampate in via Castello, su un tetto all'altezza del civico 8. Sul posto, per domare l'incendio, sono arrivate ben quattro squadre dei Vigili del fuoco dalle sedi di Como e Cantù. Non si segnalano feriti.