L'intervento

Intorno alle 12.30 di oggi.

Grande lavoro per i Vigili del fuoco nella giornata di oggi, lunedì 27 dicembre 2021. In mattinata vi avevamo segnalato le fiamme a Plesio, con ben 7 squadre sul posto, intorno alle 12.30 incendio anche a Colverde.

Incendio a Colverde arrivano i Vigili del fuoco

L'allarme è scattato in via C. Battisti, nella frazione di Pare. I pompieri hanno operato sul posto anche servendosi di una scala mobile. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale.