Nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 febbraio 2020, si è verificato un incendio a Grandate.

Incendio a Grandate si indaga sull’accaduto

Le fiamme sono divampate sotto la sede comunale, Villa Franchi-Borella, in via Parini. A prendere fuoco sono state diverse sterpaglie, dopo poco l’incendio si è fatto di dimensioni maggiori. Sul posto è stato necessario l’intervento di due autopompe dei Vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’origine dell’incendio sembrerebbe dolosa, le Forze dell’ordine indagano per capire l’accaduto.

“Speriamo nelle telecamere”

“La zona – commenta il consigliere comunale, Dario Lucca – è sempre la stessa in cui venne trovato il gattino buttato nell’immondizia (QUI I DETTAGLI). In quell’area ci sono le telecamere comunali, se per il gattino non individuarono il responsabile confidiamo che distanza di quattro mesi la telecamera abbia ripreso a funzionare”.

(Foto La Coccinella Parlante)