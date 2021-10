L'emergenza

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Como, Canzo e Cantù.

Incendio a Lezzeno: intervengono i Vigili del Fuoco.

Paura questa mattina a Lezzeno, in località Casate. Attorno alle 9.50 è scattato l'allarme in una abitazione a causa di un incendio partito da una stufa collocata in un locale adiacente al box.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Como e dei distaccamenti di Canzo e Cantù. Hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dello scenario dell'incendio. Sono in corso le verifiche tecniche finalizzate a valutare l'agibilità dell'abitazione sovrastante i locali interessati dall'evento in relazione ai danni conseguenti alla combustione.