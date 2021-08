Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 agosto 2021, si segnala un incendio a Mariano.

Incendio a Mariano: fiamme sul balcone di una casa

L'episodio è avvenuto in via Papa Giovanni XXIII, all'interno di un balcone. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Como e Cantù. Fortunatamente non ci sono stati feriti e danni ai locali dell'abitazione.