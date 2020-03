Incendio a Ponzate: in fumo 10 metri quadri del tetto di una casa FOTO

Incendio tetto a Ponzate: maxi intervento dei Vigili del Fuoco.

L’allarme è stato lanciato ieri sera, giovedì 12 marzo 2020, intorno alle 23. Parte del tetto di una casa di Ponzate, frazione del Comune di Tavernerio, stava andando a fuoco. L’abitazione si trova in una zona isolata e per i Vigili del Fuoco era impossibile raggiungerla con i camion, così sono stati utilizzati i mezzi fuoristrada con i moduli per l’anticendio boschivo.

In posto si sono precipitate squadre dei distaccamenti di Cantù, Erba e dalla centrale di Como. I Vigili del Fuoco sono riusciti a contenere l’incendio ma 10 metri quadri del tetto sono andati in fumo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le cause dell’incendio invece sono ancora in fase di accertamento.