Incendio a Pusiano in fiamme un tetto SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 1 e il 2 dicembre 2021 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incendio a Pusiano in fiamme un tetto

L'episodio ieri intorno alle 21.30, in via Garibaldi a Pusiano per l'incendio di un tetto. I Vigili del fuoco delle sedi di Canzo, Erba e Como, tempestivamente arrivati sul posto, anche con mezzi boschivi visto il ridotto calibro delle strade di accesso, sono riusciti a domare le fiamme e limitare i danni a circa 50 metri quadrati di copertura. Non si segnalano feriti.

Da segnalare anche un ribaltamento a Casnate con Bernate, in via Pitagora. Sul posto ambulanza e automedica. Soccorse due giovani di 21 e 24 anni. I feriti sono stati trasportati in codice verde all'ospedale Sant'Anna.