Incendio a Ronago, tetto divorato dalle fiamme e tre famiglie sfollate

Incendio a Uggiate con Ronago nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 novembre: tetto di un’abitazione in fiamme e tre famiglie sfollate.

Incendio a Ronago

Le fiamme hanno interessato una casa con tre appartamenti in via Arzia, nella frazione di Ronago. A quanto è stato possibile ricostruire, sembrerebbe che a prendere fuoco sia stata la canna fumaria dopo l’accensione del camino. Le fiamme avrebbero quindi interessato il sottotetto. L’allarme è scattato intorno alle 16.30 e, fortunatamente, non si registrano feriti.

Vigili del fuoco sul posto

Sono intervenuti i Vigili del fuoco con otto mezzi: hanno impedito la propagazione delle fiamme a ulteriori locali e ai piani sottostanti. Le famiglie residenti sono temporaneamente fuori casa in attesa del completamento dell’operazioni di soccorso e delle conseguenti verifiche. Sul posto anche i Carabinieri, il 118 e il sindaco di Uggiate con Ronago, Ermes Tettamanti. Per sicurezza sono stati evacuati anche i vicini di casa. La Protezione civile, allertata immediatamente, ha portato delle coperte calde.