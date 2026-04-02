Incendio al bar: intervengono quattro squadre di Vigili del fuoco

Incendio al bar: intervengono i Vigili del fuoco. E’ successo ad Anzano poco dopo le 10.30 di oggi, giovedì 2 aprile.

La causa sarebbe un cortocircuito

Quattro squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute poco dopo le 10.30 al bar Goa di via Provinciale di Anzano questa mattina a seguito di numerose segnalazioni per un’alta colonna di fumo proveniente dal locale. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate a causa di un cortocircuito, avvenuto in un modulo abitativo adibito a magazzino con frigoriferi, sulla terrazza del bar.

Fortunatamente si è trattato solamente di un principio di incendio, spento dai Vigili del fuoco in poco meno di un’ora e senza il coinvolgimento di persone: il locale era infatti chiuso al pubblico.