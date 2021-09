Incendio al Bennet, chiuso il centro commerciale

Incendio al Bennet di Cantù, chiuso il centro commerciale.

Incendio al supermercato

Attimi di paura nella giornata odierna con un incendio divampato al centro commerciale Bennet di Cantù nella giornata odierna. Fortunatamente non si segnalano feriti. Per ragione precauzionali e per permettere l'intervento dei Vigili del fuoco, il centro commerciale è stato chiuso al pubblico a causa del fumo. Non si segnalano feriti.